In De week van NUtech bespreken de techredacteuren van NU.nl wat hen deze week bezighoudt.

NU.nl stopte op 26 november de samenwerking met Facebook voor het factchecken van berichten. Een belangrijke reden daarvoor is dat het sociale medium van mening verschilt met NU.nl over welke berichten wel en niet gefactcheckt moeten worden.

Zo vindt Facebook dat politici moeten kunnen zeggen wat zij willen, ook als dat betekent dat er onwaarheden worden verspreid. NU.nl-factchecker Shannon Bakker schuift aan om toelichting te geven op het besluit en vertelt wat zij doet als fachtchecker voor NU.nl.

Verder praten we met socialemediaredacteur Ingeborg Veen over de populaire app TikTok. Sinds kort is NU.nl ook te vinden op dit sociale medium. Veen legt uit wat TikTok is, hoe het zo snel populair is geworden in Nederland en wat je van NU.nl kan verwachten op de app.

Reageren

Wil je reageren op deze aflevering of meedoen aan het ringtonespel? Stuur dan een e-mail naar podcast@nu.nl.

Alle voorgaande afleveringen van De week van NUtech zijn hier te vinden. Heb je nog geen podcastapp? Bekijk dan onze lijst met de vijf beste podcastapps voor iOS en Android.