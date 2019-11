In De week van NUtech bespreken de techredacteuren van NU.nl wat hen deze week bezighoudt.

KPN besloot in januari te stoppen met de provider XS4ALL. Dat besluit kon rekenen op veel verzet. Inmiddels lijkt KPN de plannen door te zetten en werken oud-medewerkers van XS4ALL aan een nieuwe provider: Freedom Internet. Hoeveel verschilt deze provider van bestaande providers? Die vraag proberen we te beantwoorden.

Verder praten we over de feestdagen en de bijbehorende piek in het pakkettransport. In Nederland is het vanaf november erg druk door dagen als Singles Day, Black Friday, Cyber Monday, Sinterklaas en Kerst. De pakketdiensten draaien daardoor overuren. Dus hoe kun je ervoor zorgen dat je pakket toch tijdig aankomt op de plaats van bestemming?

