Provider VodafoneZiggo hoeft geen gegevens van klanten te verstrekken aan filmdistributeur Dutch Filmworks. Dat heeft het gerechtshof in Arnhem afgelopen week bepaald. Gebruik jij soms torrents? Wat betekent deze uitspraak dan voor jou?

Ook praten we over een serie regels die in China ingevoerd worden om gameverslaving tegen te gaan. Zo mogen minderjarigen niet meer gamen tussen 22.00 uur en 8.00 uur. En er komt een limiet op wat jongeren maandelijks mogen uitgegeven aan games. Hoe dat precies zit legt techredacteur Stan Hulsen uit.

