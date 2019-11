In De week van NUtech bespreken de techredacteuren van NU.nl wat hen deze week bezighoudt.

Deze week praten we over de aanpassing die provider T-Mobile doorvoerde bij haar abonnees voor vast internet. De data werden daarvoor via Duitsland geleid wat zorgde voor langzamer internet bij gebruikers. Wat was de reden voor deze verandering en waarom besloot T-Mobile dit weer terug te draaien?

Verder bespreken we het aanbod op Netflix. Door de taalinstellingen aan te passen verandert namelijk het aanbod. Welke series en films heb je mogelijk gemist en kan je nu nog bingen?

