In De week van NUtech bespreken de techredacteuren van NU.nl wat hen deze week bezighoudt.

Deze week bespreekt de redactie de nieuw aangekondigde telefoons van Google: de Pixel 4-telefoons. Voor NU.nl bezocht Jeroen Kraan de presentatie in New York. Hij vertelt wat er zo bijzonder is aan deze apparaten.

Verder praten we over Fortnite. De game ging afgelopen weekend op zwart en dat was wereldnieuws. Gamers zagen niets anders dan een zwart gat als zij wilden spelen. Wat was er aan de hand met Fortnite en is zoiets eerder voorgekomen?

