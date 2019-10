In De week van NUtech bespreken de techredacteuren van NU.nl wat hen deze week bezighoudt.

Deze week praten we over 06-nummers. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) zegt ongebruikte mobiele nummers terug te halen bij telecombedrijven. Daarmee hoopt de ACM een dreigend tekort te voorkomen. Rutger Otto legt uit hoe groot het probleem is.

Verder praten we over Apple en Blizzard in China. Beide bedrijven kwamen onder vuur te liggen vanwege de protesten in Hongkong. Apple verwijderde een app uit de App Store die door demonstranten werd gebruikt om via hun smartphone politiebewegingen in de gaten te houden. En Blizzard diskwalificeerde een professioneel Hearthstone-speler die zich uitliet over diezelfde protesten. Stan Hulsen praat je hierover bij.

Reageren

Wil je reageren op deze aflevering of meedoen aan het ringtonespel? Stuur dan een e-mail naar podcast@nu.nl

Alle voorgaande afleveringen van De week van NUtech zijn hier te vinden. Heb je nog geen podcastapp? Bekijk dan onze lijst met de vijf beste podcastapps voor iOS en Android.