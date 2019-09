In De week van NUtech bespreken de techredacteuren van NU.nl wat hen deze week bezighoudt.

Deze week bespreekt de redactie de presentatie van de nieuwe iPhones. Bastiaan Vroegop was voor NU.nl in Californië en legt uit wat je met de iPhone 11 en de iPhone 11 Pro kan. Ook praten we over streamingdienst Disney+, die vanaf donderdag in Nederland wordt aangeboden.

Reageren

Wil je reageren op deze aflevering of meedoen aan het ringtonespel? Stuur dan een e-mail naar podcast@nu.nl

Alle voorgaande afleveringen van De week van NUtech zijn hier te vinden. Heb je nog geen podcastapp? Bekijk dan onze lijst met de vijf beste podcastapps voor iOS en Android.