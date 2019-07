De week van NUtech is vernieuwd. In de podcast bespreken we twee interessante verhalen die de afgelopen week in het nieuws zijn geweest.

Deze week gaat het over FaceApp en welke gevaren mogelijk bij het gebruik van deze app komen kijken. Ook behandelen we de eerste privacyboete die onder de AVG is uitgedeeld door de Autoriteit Persoonsgegevens. Je hoort Stan Hulsen, Bastiaan Vroegop en Julien Dom.

