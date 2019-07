Prijzen voor een vliegticket, hotelovernachting of voor het huren van een auto kunnen snel veranderen. Ligt dat enkel aan vraag en aanbod of is jouw online gedrag ook van invloed op die prijs?

In hoeverre heeft het zin om cookies te verwijderen bij het boeken van een reis? Die vraag onderzoeken we in deze aflevering van de Week van NUtech.

Je hoort Stan Hulsen en Bastiaan Vroegop van de techredactie in gesprek met Frederik Zuiderveen Borgesius, hoogleraar ICT en recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en Christiaan Behrens, onderzoeker bij SEO Economisch Onderzoek.

