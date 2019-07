Sinds deze week is het verboden om je mobiele telefoon te gebruiken terwijl je fietst. Appen, bellen of even een nieuwe afspeellijst selecteren tijdens een fietsrit kan je een boete opleveren van 95 euro. In deze nieuwe aflevering van de Week van NUtech vragen we ons af of zo'n verbod echt nodig is.

Je hoort Stan Hulsen en Bastiaan Vroegop van de techredactie in gesprek met Agnieszka Stelling, onderzoeker bij de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) en Nathalie van Dijk, verkeerspsycholoog bij adviesbureau Sweco.

Alle voorgaande afleveringen van De week van NUtech zijn hier te vinden. Heb je nog geen podcastapp? Bekijk dan onze lijst met de vijf beste podcastapps voor iOS en Android.