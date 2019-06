Op de jaarlijkse gamebeurs E3 in de Amerikaanse staat Californië presenteren grote en kleine gameontwikkelaars en -uitgevers hun nieuwste games en doen zij andere aankondigingen. In deze Week van NUtech bellen we met redacteur Bastiaan Vroegop, die in Los Angeles aanwezig is om een eerste blik op nieuwe games te werpen.

In deze aflevering horen we waarom Sony, dat aan de PlayStation 5 werkt, niet op E3 aanwezig is, terwijl Microsoft zijn concurrerende Xbox aankondigde. Verder bespreken we onder meer de games Watch Dogs: Legion en The Legend of Zelda: Link's Awakening.

Alle voorgaande afleveringen van De week van NUtech zijn hier te vinden. Heb je nog geen podcastapp? Bekijk dan onze lijst met de vijf beste podcastapps voor iOS en Android.