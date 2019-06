Zowel Google en iOS komen in het najaar met een donkere modus voor de nieuwste versies van hun besturingssystemen voor smartphones: Android Q en iOS 13. In hoeverre is zo'n donkere modus goed voor je?

In deze Week van NUtech vertelt Tom van den Berg, natuurkundige bij het Herseninstituut, over de schadelijkheid van 'blauw licht' voor je smartphone, en chronobioloog Roelof Hut van de Rijksuniversiteit Groningen over de invloed van schermen op ons dag-nachtritme.

