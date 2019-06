Gebruikers van platformen als YouTube en Facebook uploaden dagelijks enorme hoeveelheden materiaal. Zo veel dat het voor deze bedrijven praktisch onmogelijk is om het allemaal door mensen te laten controleren. Hoe de bedrijven daarmee omgaan, bespreken we in deze Week van NUtech.

We horen in deze aflevering redacteur Bastiaan Vroegop in gesprek met Cécile Frot-Coutaz, de baas van YouTube in Europa. Ook heeft mediajurist Paddy Leerssen van de Universiteit van Amsterdam het over wat de Europese hervorming van het auteursrecht gaat betekenen en bespreekt hij of die aanpassing voldoende zal zijn.

Alle voorgaande afleveringen van De week van NUtech zijn hier te vinden. Heb je nog geen podcastapp? Bekijk dan onze lijst met de vijf beste podcastapps voor iOS en Android.