In deze aflevering van De week van NUtech praten we over Facebook. Het bedrijf heeft net zijn ontwikkelaarsconferentie F8 achter de rug. Kan Facebook het vertrouwen van het publiek weer winnen, en is dat genoeg om gebruikers vast te houden?

Je hoort David Korteweg van privacyorganisatie Bits of Freedom, en gezondheidszorgpsycholoog Bjarne Timonen. Ook bellen we met Bram Bergs, een NUjij'er die gestopt is met Facebook.

