Het voorjaar is een ideaal moment om je huis op te ruimen. Gooi niet alles direct in de vuilnisbak, want op de vrijmarkt tijdens Koningsdag kunnen oude gadgets en games nog best iets opleveren.

Deze week in de podcast horen we verzamelaar Robbert Brus en praten we met Berthold Bakker van Used Products over de waarde van deze spullen.

Alle voorgaande afleveringen van De week van NUtech zijn hier te vinden.