Google kondigde deze week Stadia aan, een platform waarop games vanaf de datacenters van Google naar het scherm van een gebruiker worden gestreamd. Sony (PlayStation) en Microsoft (Xbox) werken aan een vergelijkbaar platform. Betekent games streamen het einde van dure spelcomputers?

In deze editie van de podcast De week van NUtech testen we PlayStation Now, de gamestreamingdienst van Sony. Ook hebben we het over de beloften van Stadia en van concurrenten en vragen we ons af hoe duur een abonnement gaat worden.

