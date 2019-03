NU.nl-techredacteuren Stan Hulsen en Rutger Otto bezochten de telecombeurs Mobile World Congress (MWC) in Barcelona. Vanaf een terras in de Spaanse zon bespreken we in deze Week van NUtech 5G, opvouwbare schermen en spionageaantijgingen aan het adres van het Chinese Huawei.

MWC is de grootste telecom- en smartphonebeurs van Europa. Vrijwel alle grote en kleine fabrikanten van Android-smartphones presenteren in Barcelona hun nieuwste modellen. Zo kwam Huawei met zijn opvouwbare Mate X, terwijl Samsung eerder al zijn opvouwbare smartphone presenteerde. Naast telefoons gaat het ook over de volgende generatie van mobiel internet: het 5G-netwerk.

Alle voorgaande afleveringen van De week van NUtech zijn hier te vinden. Heb je nog geen podcastapp? Bekijk dan onze lijst met de vijf beste podcastapps voor iOS en Android.