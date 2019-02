Samsung heeft nieuwe smartphones met nog dunnere randen aangekondigd. Deze keer in De Week van NUtech gaan we in op de vraag wat de toekomst van de echt randloze smartphone is.

Met de nieuwe Samsung Galaxy S10 is er weer een stukje minder rand te vinden op de smartphone. Grotere schermen in telefoons van dezelfde formaten lijken de nieuwe standaard.

We bellen met hoogleraar Industrieel Ontwerpen Deborah Nas van de TU Delft om te praten over innovatie bij telefoons. En we sturen techredacteur Rutger Otto op pad om de nieuwe telefoon van Samsung even te testen.

