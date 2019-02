In deze aflevering van De week van NUtech bespreekt de techredactie van NU.nl de manier waarop een influencer mensen online beïnvloedt.

In deze aflevering van De week van NUtech hebben we het over reclame en influencers. Hoe zitten de regels voor het maken van reclame in een vlog of in een post op Instagram in elkaar? Houden de makers zich aan die regels? En wie let er ook daadwerkelijk op?

Dat bespreekt de techredactie samen met de Stichting Reclame Code, communicatieonderzoeker Eva van Reijmersdal en David Dekker van Join Marketing.

Klik hier om de podcast te downloaden (23,3 MB).

Alle voorgaande afleveringen van De week van NUtech zijn hier te vinden. Heb je nog geen podcastapp? Bekijk dan onze lijst met de vijf beste podcastapps voor iOS en Android.