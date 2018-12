In de podcast De week van NUtech gaat de techredactie van NU.nl dieper in op actuele en relevante onderwerpen. Deze week kijken we naar het NL-Alert. Want wordt iedereen nog wel gewaarschuwd als dit telefoonsysteem het luchtalarm vervangt?

Klik hier om de podcast te downloaden (36,8 MB).

NL-Alert gaat het luchtalarm vervangen

Deze week verstuurde de overheid een controlebericht naar alle smartphones in Nederland. Het doel: zien of het NL-Alert alle Nederlanders weet te bereiken. In 2020 stapt Nederland namelijk af van het luchtalarm, om waarschuwingen alleen nog maar naar telefoons te sturen.

Een grote groep ouderen en andere Nederlanders hebben op het moment geen ondersteunde telefoon. Wat gebeurt er met hen als we overstappen naar NL-Alert? En is het systeem eigenlijk wel veilig in het geval van cyberaanvallen?

