In de podcast De week van NUtech gaan we bij NU.nl dieper in op belangrijk technieuws. Deze week vieren we een mijlpaal: het is namelijk de tweehonderdste aflevering.

Klik hier om de podcast te downloaden (72,3 MB).

Tweehonderd afleveringen in vier jaar

De Week van NUtech heeft iets te vieren, want dit is aflevering tweehonderd. In oktober 2014 pakten voormalig techredacteuren Jeroen Kraan en Colin van Hoek de microfoon en bespraken zij wat hen opviel in het technieuws van die week.

Tijd om met deze twee redacteuren terug te blikken op het begin van De Week van NUtech. We gaan vier jaar terug in de tijd en bespreken de onderwerpen die in de eerste aflevering aan bod zijn gekomen. Hoe kijken de presentatoren van het eerste uur nu naar hun opmerkingen?

