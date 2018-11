In de podcast De week van NUtech gaan we bij NU.nl dieper in op belangrijk technieuws. Deze week bespreken we de cryptofoons, want wat is nou het verschil tussen de telefoons die door criminelen worden gebruikt en jouw eigen mobiele telefoon? Wij zoeken dat samen met verschillende experts voor je uit.

Klik hier om de podcast te downloaden (35,8 MB).

Technologische doorbraak door politie

De politie Oost-Nederland maakte dinsdag bekend een grote technologische doorbraak te hebben bereikt. Agenten hadden succes bij het onderscheppen van versleutelde berichten tussen criminelen. Hierdoor kon de politie enige tijd live meekijken in het onderlinge berichtenverkeer.

Door de criminelen werd gebruikgemaakt van zogeheten cryptofoons, die duizenden euro's kosten. De toestellen zouden een veilige vorm van communicatie betekenen voor iedereen die anoniem wil blijven. Reden voor NU.nl om te onderzoeken wat het verschil tussen jouw eigen smartphone en een cryptofoon is.

