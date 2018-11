In de podcast De week van NUtech gaat de techredactie van NU.nl dieper in op het belangrijkste technieuws van de week. Deze week bespreken we of je rijk kunt worden door te gamen.

Klik hier om de podcast te downloaden (33 MB).

Het is ook mogelijk om je te abonneren op de podcast via iTunes of met deze RSS-feed via andere podcastapps. Lees hier hoe dat precies werkt en bekijk de lijst met beste podcasts van het internet.

Professioneel gamen

Dit weekend houdt gameontwikkelaar Blizzard zijn jaarlijkse gamebeurs Blizzcon in de Verenigde Staten. Op de beurs zullen ook competitieve games gespeeld worden, zoals Overwatch en Starcraft.

Deze week vragen we ons af of je rijk kunt worden als professionele gamer, oftewel e-sporter. Dit doen we samen met e-sporters Koen Weijland (voetbalspel FIFA) en Sander Kaasjager (schietspel Quake). Ook praten we met Rowan Stroo van managementbureau SEG Esports.

Alle voorgaande afleveringen van De week van NUtech zijn hier te vinden. Heb je nog geen podcastapp? Bekijk dan onze lijst met de vijf beste podcastapps voor iOS en Android.