In de podcast De week van NUtech gaat de techredactie van NU.nl dieper in op het belangrijkste technieuws van de week. Deze week bespreken we de lekken bij techbedrijven: waarom is informatie over bijvoorbeeld nieuwe smartphones al vaak van tevoren bekend?

Presentaties van nieuwe smartphones zijn niet meer spannend

In aanloop naar de presentatie van een nieuwe smartphone is in veel gevallen al een hoop bekend. Of het nou gaat om de nieuwe iPhone van Apple, de onlangs gepresenteerde Pixel 3 van Google of om de smartphone van een andere fabrikant: veel informatie en afbeeldingen doen voor de officiële aankondiging al de ronde.

In De Week van NUtech praten we dit keer over dit soort lekken. Waar komen ze vandaan? En wat kunnen bedrijven ondernemen tegen een werknemer die lekt? In de podcast horen we onder anderen Jeroen Kraan, die voor NU.nl in New York bij de presentatie van de nieuwe Pixel-telefoon van Google was.

Ook praten we met Lars Paymans, redacteur bij iPhoned, over de keten van het lekken. En we spreken met internetjurist Arnoud Engelfriet over de juridische gevolgen van het naar buiten brengen van geheime bedrijfsinformatie.

