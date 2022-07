De 11,8 miljoen euro die via Giro 777 is ingezameld voor de gedupeerden van de overstromingen in Limburg van een jaar geleden is inmiddels in zijn geheel toegekend of gereserveerd voor getroffen particulieren en organisaties, meldt het Nationaal Rampenfonds zaterdag.

Het Rampenfonds besloot een week na de watersnood dat particulieren "die het water echt over de vloer hadden gehad" 1.000 euro kregen. Later is dit bedrag verhoogd naar 2.000 euro. Begin september ontving de eerste groep zwaar getroffenen het geld op de bankrekening. Het ging om in totaal 5,2 miljoen euro.

In maart besloot het fonds dat ook maatschappelijke organisaties een aanvraag voor hulpgeld voor herstelprojecten konden indienen. Ruim dertig organisaties, zoals verenigingen en stichtingen op het gebied van bijvoorbeeld zorg, cultuur, sport en maatschappelijk werk, deden dit. Die aanvragen zijn volgens het fonds grotendeels afgehandeld. Samen ontvangen ze 3,6 miljoen euro.

De overige 3 miljoen euro is voor zogeheten schrijnende gevallen: mensen die zwaar te lijden hebben gehad door de ramp en hun kosten (deels) niet vergoed krijgen uit verzekeringen.

Van die 3 miljoen euro is inmiddels 1 miljoen euro uitgekeerd. Het toekennen van het beschikbare bedrag loopt volgens het Rampenfonds enige vertraging op doordat gemeenten moeten beoordelen welke situaties schrijnend genoeg zijn. Dit proces loopt door tot na de zomer.

Kort samengevat is de 11,8 miljoen euro verdeeld over drie groepen: 5,2 miljoen euro voor de zwaarst getroffenen

3,6 miljoen euro voor maatschappelijke organisaties

3 miljoen euro voor schrijnende gevallen

Hulpgeld staat los van andere uitkeringen

In juli vorig jaar werd het zuiden van Nederland - in het bijzonder Limburg - getroffen door zware overstromingen als gevolg van zware regenval. Rivieren traden buiten hun oevers, waardoor straten, huizen en andere gebouwen onderliepen.

Direct na de watersnood zette het Nationaal Rampenfonds via Giro 777 een speciaal fonds op voor de slachtoffers van de overstroming. Gedupeerden konden tot 1 juni hulp aanvragen bij het Rampenfonds. Het hulpgeld staat los van het geld dat verzekeringen uitkeren en van de tegemoetkomingen die de Rijksoverheid op basis van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen verstrekt.

Het Nationaal Rampenfonds laat weten dat al het gedoneerde geld naar de gedupeerden gaat. "De zeer beperkte kosten voor enkele ingehuurde ondersteunende medewerkers zijn ten laste gekomen van het eigen vermogen", zegt het fonds.