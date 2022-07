De Nederlandse overheid schiet tekort bij het waarmaken van de beloftes over vergoedingen en schadeafhandelingen voor getroffenen van de overstromingen in Limburg vorig jaar. Dat is de conclusie van de Nationale ombudsman na een bezoek aan de getroffen gemeenten en gesprekken met inwoners, bestuurders en medewerkers.

De overheid heeft volgens de ombudsman hoge verwachtingen gewekt na de watersnood in Limburg, maar maakt die niet waar. Bij veel getroffenen is er geen sprake van ruimhartige vergoedingen en wordt er onvoldoende gekeken naar persoonlijke situaties. Daarnaast ontbreekt het bij de schadeafhandeling aan snelheid en duidelijkheid.

Als gevolg van zware regenval had Limburg in juli vorig jaar te maken met hevige overstromingen. Rivieren traden buiten hun oevers, waardoor straten en huizen blank kwamen te staan en schade opliepen. In Nederland vielen geen slachtoffers door de watersnood. De totale schade werd berekend op 500 miljoen euro.

Enkele dagen na de watersnood riep premier Mark Rutte de crisis formeel uit tot nationale ramp. Hiermee werd de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (WTS) in werking gesteld. Hierdoor zouden gedupeerden snel duidelijkheid krijgen over of hun schade werd vergoed door de overheid als hun verzekering de schade niet zou dekken. In de gesprekken die de Nationale ombudsman recent voerde, blijkt dat de schade een jaar later vaak nog niet afgehandeld is.

Ook is er bij gedupeerden veel onduidelijk over de WTS zelf en de verschillende procedures die moeten worden doorlopen. Burgers moeten volgens de ombudsman met te veel partijen contact opnemen om schade vergoed te krijgen en weten vaak niet welke partij waarvoor verantwoordelijk is. De ombudsman voert een jong gezin dat al een jaar in een vakantiewoning verblijft omdat er iets mis is met de fundering van hun woning als voorbeeld aan. Betrokken partijen, zoals de verzekeringsmaatschappij, schade-experts en aannemer, wijzen constant naar elkaar.

De ombudsman heeft de minister van Justitie en Veiligheid verzocht na te gaan hoe bij toekomstige crisissituaties voorkomen kan worden dat verwachtingen en toezeggingen niet waargemaakt worden. Volgens de ombudsman moet de overheid er juist in crisistijd zijn voor haar burgers.