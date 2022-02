Waterschap Limburg zou verslagen van een intern crisisberaad over de wateroverlast van afgelopen zomer in Limburg hebben gemanipuleerd. Daarbij zouden voor het waterschap gevoelige passages zijn geschrapt, blijkt uit onderzoek van De Limburger. Het waterschap ontkent bewust verslagen te hebben gemanipuleerd.

Het gaat volgens de Limburgse krant om verslagen van bijeenkomsten van het zogenoemde waterschapsbeleidsteam. Dit crisisteam met bestuurders en ambtenaren kwam in de week van de hevige overstromingen in de provincie meerdere keren bijeen.

Volgens De Limburger wijken de gepubliceerde verslagen op tientallen punten af van eerdere versies van de stukken, die de krant ook in haar bezit zegt te hebben.

Zo zouden passages uit de verslagen zijn geschrapt die in potentie slecht konden uitpakken voor bestuurders of het waterschap zelf. Het dagblad schrijft dat in een van de verslagen bijvoorbeeld de zin "De keringen zijn niet hoog genoeg om de verwachte waterstand te keren" verwijderd is.

Ook de kritiek op dijkgraaf Patrick van der Broeck, die de media verkeerde prognoses over de waterstanden zou hebben verschaft, zou zijn weggehaald. Dat bestuurder Jos Teeuwen op de uitspraken van de dijkgraaf zou zijn aangesproken, zou eveneens geschrapt zijn.

Waterschap betreurt gang van zaken

Waterschap Limburg ontkent willens en wetens verslagen gemanipuleerd te hebben. Volgens het schap moest alleen privacygevoelige informatie worden verwijderd in verband met de privacyregels. Een medewerker zou die opdracht te ruim hebben uitgevoerd en verslagen hebben opgeschoond.

Dijkgraaf Van der Broeck en directeur Erik Keulers van het waterschap zeggen in een reactie de gang van zaken te betreuren, maar stellen dat er van bewuste opzet geen sprake was. Beiden beloven beterschap voor een volgende keer.

Afgelopen zomer veroorzaakte de watersnood in Limburg grote schade in het Geuldal. Toen overstroomde het normaal zo rustige riviertje de Geul, met een enorme ravage in het toeristische Valkenburg tot gevolg.