Burgemeester Daan Prevoo van Valkenburg aan de Geul heeft maandag een oproep gedaan aan de stichting achter Giro 777 om de actie voor de watersnood in Limburg te verlengen. Maandag is de laatste dag waarop mensen zich nog kunnen aanmelden voor een gift van 1.000 euro. Veel getroffen huishoudens hebben echter nog niet een melding kunnen maken, liet Prevoo maandag weten.

Zo zijn in Valkenburg tot nu toe vijfhonderd mensen een aanvraag voor de actie van Giro 777 ingediend, nog geen 20 procent van het totale aantal getroffen huishoudens. In Valkenburg zijn in totaal 2.300 woningen beschadigd geraakt door het hoogwater. Daarvan zijn er zevenhonderd nog steeds onbewoonbaar.

Volgens Prevoo zijn slachtoffers van de watersnood met andere dingen bezig en vaak verstoken van internet. Alleen al in Valkenburg zijn zo'n zevenhonderd gezinnen ontheemd. Ze wonen niet thuis maar bijvoorbeeld op campings, bij vrienden of familie. Bovendien zijn met name oudere mensen niet altijd goed in het gebruik van internet, aldus Prevoo.

Het Nationaal Rampenfonds zegt dinsdag te overleggen met de betrokken partijen, waaronder de gemeenten, over of een verlenging nodig is.

Getroffenen zouden geld uiterlijk 1 september ontvangen

De gift is bedoeld voor particulieren. Voorwaarde is wel dat het water op minimaal plinthoogte in de woonvertrekken op de begane grond heeft gestaan, dus niet alleen in de kelder. Wie ervoor in aanmerking komt, zou het geld uiterlijk 1 september moeten ontvangen, belastingvrij en zonder dat het een nadelige invloed heeft op een eventuele uitkering.

Er is via Giro 777 inmiddels ruim 11 miljoen euro opgehaald, aldus een woordvoerder. Zo'n 190.000 mensen hebben geld gedoneerd.