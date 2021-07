Dijkgraaf Patrick van der Broeck van Waterschap Limburg had er tot vorige week "nooit rekening mee gehouden" dat de normaal zo vredig kabbelende beken als de Geul, de Gulp, de Roer en de Geleenbeek konden veranderen in een vloedgolf, vertelt hij donderdag in gesprek met NU.nl.

Aanhoudende regenval in Limburg, België en Duitsland zorgde volgens Van den Broeck voor een "driedubbele crisis" in zijn provincie. Eerst viel vorige week dinsdag op woensdag 80 tot 180 millimeter neerslag in Zuid-Limburg. Ter vergelijking: dat zijn maximaal "achttien volle emmers per vierkante meter", zegt hij.

Daarna stroomden aan Belgische zijde van de grens de Geul en de Gulp vol. Hetzelfde gebeurde vanuit Duitsland met de Roer en de Geleenbeek. Op het hoogtepunt raasde volgens Van den Broeck 300 kubieke meter water per seconde door de Roer, waar dat normaal gesproken zo'n 12 kubieke meter per seconde is. "Dat is ongekend."

In Valkenburg overstroomde de Geul. Volgens de dijkgraaf was het alsof er 180 vrachtwagens vol water het pittoreske stadje binnen denderden. Vervolgens kwam al dat water terecht in de Maas, die zelf ook al een recordhoeveelheid aan regenwater te verwerken kreeg.

Door de enorme hoeveelheden regenwater trad de Geul vorige week buiten haar oevers. Foto: ANP

Buffers niet bestand tegen buien van eens in de driehonderd jaar

Een watersnood op deze schaal was volgens Van den Broeck niet voorzien. In Zuid-Limburg zijn vijfhonderd buffers aangelegd om water vast te houden dat anders in beken terechtkomt. Die buffers zijn echter berekend op scenario's die eens in de 25 jaar voorkomen. "De buien van vorige week komen normaal eens in de honderd jaar en op sommige plekken zelfs eens in de driehonderd jaar voor", zegt hij.

Om een nieuwe ramp voor te zijn, zal volgens de dijkgraaf nog beter gekeken moeten worden hoe het water op plateaus en hellingen kan worden vastgehouden. Daarnaast pleit hij voor een nieuw waterplan voor Zuid-Limburg om de beken aan te pakken.

Zo'n plan gaat vermoedelijk honderden miljoenen euro's kosten en daarvoor is geld vanuit het Rijk nodig. Dat wordt nog een hele opgave, begrijpt Van den Broeck. "Maar je moet niet vergeten dat Limburg tot de overstromingen in 1993 en 1995 nooit dijken heeft gehad. Daarvoor is dat nooit een issue geweest."