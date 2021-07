Waterschap Limburg doet een klemmend beroep op het demissionaire kabinet en vraagt om hulp bij een nieuw waterplan voor Zuid-Limburg. Het plan zal vermoedelijk honderden miljoenen euro's gaan kosten. Daarom vraagt dijkgraaf Patrick van der Broeck donderdag tijdens een persconferentie in Valkenburg om geld vanuit het Rijk.

Het geld is met name bedoeld om de beken in Zuid-Limburg aan te pakken. Langdurige regenval in Limburg, België en Duitsland liet normaal zo vredig kabbelende beken als de Geul, de Gulp, de Roer en de Geleenbeek veranderen in snelstromende rivieren.

Vervolgens kwam dat water terecht in de Maas, die zelf ook al een vloedgolf te verwerken kreeg. "Die combinatie, daar hadden we nooit rekening mee gehouden", zegt Van der Broeck donderdag in gesprek met NU.nl.

De opgave om de bekenstructuur aan te pakken, is volgens Waterschap Limburg "zo indrukwekkend groot" dat Limburg dat niet alleen kan. Dat vraagt om geld, steun en denkkracht op een grotere schaal, aldus het waterschap. Het plan staat los van het hoogwaterbeschermingsprogramma langs de Maas, dat op zeventien plekken na afgerond is.

Waterschap pleit voor betere samenwerking met België en Duitsland

Het waterschap pleit ook voor een "euregionale aanpak", waarbij Nederland, België en Duitsland intensiever samenwerken om het hoge water in de toekomst het hoofd te bieden. Ook een Europees waarschuwingssysteem behoort tot de ideeën. "Want het water houdt niet op bij de grens", zegt Van der Broeck.

Het noodweer in het zuidwesten van Duitsland en het oosten van België kostte ruim tweehonderd mensen het leven. In Limburg vielen geen slachtoffers, maar liepen meerdere gemeenten in met name het Geuldal wel voor honderden miljoenen euro's waterschade op.

Limburg voelt zich gesteund door deltacommissaris Peter Glas, die donderdag in Zuid-Limburg gebieden bezocht die te maken hadden met de overstromingen. De deltacommissaris is verantwoordelijk voor de uitvoering van het nationaal Deltaprogramma, dat ervoor moet zorgen dat Nederland goed beschermd is tegen hoogwater, maar ook dat het land voldoende water heeft in tijden van extreme droogte.