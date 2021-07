De overstromingen in Valkenburg afgelopen week hebben voor 400 miljoen euro schade aangericht, zei burgemeester Daan Prevoo woensdag tijdens een persconferentie. Het gaat om 200 miljoen materiële schade en 200 miljoen bedrijfsschade. Dat laatste komt doordat bedrijven de inkomsten van het toeristische hoogseizoen in de regio moeten missen.

Verzekeraars hebben inwoners van Valkenburg die getroffen zijn door de wateroverlast toegezegd dat de schade wordt vergoed, aldus Prevoo. "Dat is ontzettend goed nieuws", zei hij.

Door het hoge water werden ongeveer 2.300 woningen getroffen in het Zuid-Limburgse stadje. Daarvan raakten 700 huizen zwaar beschadigd en diens bewoners ontheemd.

Verder maakte de burgemeester bekend dat mensen voorlopig niet in het buitengebied rond het Limburgse Valkenburg mogen komen. De watersnood daar heeft zwaar verontreinigd slib achtergelaten en "dat wordt door de GGD ingeschaald als een groot gezondheidsrisico", aldus Prevoo. Hij heeft een noodverordening ingesteld. Wie toch in het gebied komt, riskeert een hoge boete.

Prevoo zei dat Valkenburg is overstroomd door een "soep van Geulwater, regenwater, rioolwater en alle middelen die mensen in kelders en garages hebben staan, zoals verf, brandbare stoffen en frituurvet. Dat heeft zich vermengd tot een dusdanige substantie dat de GGD een waarschuwing heeft uitgebracht om daar niet mee in aanraking te komen."