Alle noodverordeningen in Limburg zijn opgeheven, meldde de voorzitter van Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) dinsdag tijdens een persconferentie over de nasleep van de overstromingen. Mede namens de ondernemers in de regio nodigde VRLN-voorzitter Antoin Scholten toeristen uit de regio weer te bezoeken.

Volg dit onderwerp Volgen Krijg meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rond de overstromingen

Limburg kampte dagenlang met ongekende wateroverlast door hevige regenval. Tijdens de directe nasleep van het noodweer uitte Scholten zijn ergernis over ramptoeristen die de regio bezochten terwijl de strijd tegen het water nog in volle gang was.

De gemeente Roermond dreigde ramptoeristen met boetes als ze overstroomde gebieden zouden blijven opzoeken. De burgemeester van Valkenburg gaf de Mobiele Eenheid (ME) de opdracht ramptoeristen te weren uit de overstroomde heuvellandstad.

Het niveau van de incidentbestrijding in Limburg is afgeschaald van GRIP 4 naar GRIP 2. Dat betekent dat er geen gemeenteoverschrijdende dreiging meer is die centraal moet worden gecoördineerd tussen de hulpdiensten.

Het waterniveau in de rivieren in Limburg is aan het zakken. Rijkswaterstaat probeert de vaarwegen zo snel mogelijk helemaal open te stellen voor de beroepsvaart.

40 Veiligheidsregio ziet toeristen graag terugkeren in Limburg

Bedrijven krijgen steun via coronaregelingen

Bedrijven in Limburg die de afgelopen dagen de deuren moesten sluiten door de overstromingen mogen een beroep doen op de NOW- en TVL-regelingen. De regelingen zijn oorspronkelijk bedoeld om bedrijven te steunen die omzetverlies leden door de coronacrisis.

Scholten, die ook burgemeester van Venlo is, kan niet beloven dat alle schade volledig zal worden vergoed. Hij zegt wel in contact te staan met de landelijke autoriteiten in Den Haag over mogelijke compensatie voor gedupeerden.