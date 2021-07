Beheerders van natuurgebieden langs de rivieren in Limburg, Brabant en Gelderland hebben hulp nodig om alle achtergebleven rommel na de overstromingen van de Maas op te ruimen. Rijkswaterstaat, stichting Natuurmonumenten en gemeenten voeren overleg over noodzakelijke opruimacties. De stichting raadt particulieren af om op eigen houtje aan de gang te gaan, omdat het afval in sommige gevallen gevaarlijk kan zijn.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over de overstromingen in Limburg

Het zuiden van Limburg kreeg op 13 juli forse regenbuien te verwerken. De pittigste buien verdwenen in de dagen erna, maar dat nam de wateroverlast niet weg. De grote hoeveelheid neerslag kan namelijk moeilijk worden weggeleid, onder meer doordat het waterpeil in de rivieren al hoog staat vanwege zware regenval in de buurlanden.

In meerdere Limburgse steden ontstonden grote problemen. Zo stond het centrum van Valkenburg onder water en stortte een brug in. Er zijn ook veel spullen met het Maaswater uit België aangevoerd.

Op de oevers vinden boswachters kliko's, koelkasten, kadavers, hout en grote hoeveelheden huishoudelijk afval. Rijkswaterstaat is met kraanschepen begonnen rommel uit het water te vissen. De dienst hoopt zo te voorkomen dat stuwen en sluizen beschadigen door drijvende troep.

Achtergebleven rommel kan gevaarlijk afval bevatten

Rijkswaterstaat overlegt ook met de gemeenten en de natuurbeheerders hoe de oevers en uiterwaarden opgeruimd moeten worden. Tussen de achtergebleven rommel bevindt zich ook afval dat gevaarlijk kan zijn.

Natuurmonumenten waarschuwt dat vrijwilligers die willen opruimen niet zelf aan de slag moeten gaan. "Het is nog niet veilig. De terreinen zijn zompig. Er kunnen gevaarlijke situaties ontstaan door wegtrekkend water en drijfzand. De natuurterreinen zijn nog verboden gebied", aldus de organisatie.

De beheerders gaan de komende dagen eerst zelf inventariseren wat nodig is. Ze halen kadavers weg. Daarna gaan coördinatoren opruimacties begeleiden. Wanneer die beginnen en waar hulp nodig is, is te vinden op de site van de stichting.