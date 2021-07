De militaire inzet in het door overstromingen en wateroverlast geteisterde Limburg is maandagavond officieel beëindigd, meldt Defensie. In totaal zijn sinds woensdag achthonderd militairen aan het werk geweest in het overstroomde gebied.

Maandag brachten militairen mensen nog met vrachtwagens terug naar hun huis in het dorpje Bergen, dat omringd werd door hoogwater.

De militairen hebben onder meer geholpen met het bestrijden van het water door het vullen, vervoeren en leggen van zandzakken en het evacueren van inwoners en bijvoorbeeld de patiënten van het ziekenhuis VieCuri in Venlo.

De aangelegde noodbrug over de Geul in Valkenburg werd maandagochtend afgebroken, omdat de oorspronkelijke brug was gerepareerd.

"We hebben erg snel gehandeld toen we opgeroepen werden", zegt kolonel Ruben Koopman, Regionaal Militair Commandant Zuid, over de afgelopen dagen.

"We konden ons goed nuttig maken in Limburg. We hebben bovendien veilig gewerkt; iedereen is heelhuids thuisgekomen. De Limburgse bevolking en de veiligheidspartners hebben gezien dat ze op ons kunnen rekenen."