Rijkswaterstaat trekt de code rood in voor de waterstanden van de Maas na dagen van heftige regenval en ongekende overlast. Dat laat de organisatie maandag weten in gesprek met NU.nl. Wel blijven de waterschappen en Rijkswaterstaat alert op dijkverzwakkingen.

Rijkswaterstaat heeft code rood afgeschaald nu de heftigste regenval en gevolgen daarvan voorbij zijn. De Maas voert momenteel nog maar 840 kuub per seconde af, waar dit vorige week nog meer dan 3.000 kuub per seconde was. De verwachting is dat dit woensdag gedaald zal zijn tot 542 kuub per seconde.

"De piek is afgevlakt", laat een woordvoerder weten. Dat betekent dat de hoge snelheid waarmee het water in Limburg stroomde, nu is afgenomen. Deze afgevlakte piek stroomt momenteel door Noord-Brabant en zal naar verwachting in de nacht van maandag op dinsdag het Brabantse Hedel passeren, in de buurt van Den Bosch.

Volgens de woordvoerder hoeven andere delen van Nederland zich geen zorgen te maken voor overstromingen. "Voor alle grote wateren hebben we de piek nu gehad, maar het blijft opletten want alle buffers zijn verzadigd en vol." Met de huidige weersvoorspellingen is de verwachting dat het waterpeil overal de komende dagen zal zakken.

Kijken of water door dijken sijpelt

De woordvoerder geeft verder aan dat de waterschappen alert zijn op mogelijke dijkverzwakkingen. Door de hoge waterstanden van afgelopen week zijn de dijken "volgelopen en verzadigd". "We maken ons geen zorgen, maar we gaan eventuele verzwakkingen wel goed in de gaten houden."

Dit wordt gedaan door te kijken of er water door de dijken sijpelt. Die openingen leveren mogelijk zwakke plekken op.

155 Hoe Zuid-Limburg onder water kwam te staan: 'Dit is heel extreem'

Waterschap Rivierenland gaat op beverpatrouille

Waterschap Rivierenland stuurt sinds zondagavond dijkwachters op beverpatrouille. De dijkwachters moeten controleren of bevers holen aan het graven zijn in de dijken.

Als er 's avonds en of 's nachts bevers aan het werk zijn, wordt het hol zo nodig de volgende dag weer dichtgegooid. Beverholen kunnen een dijk ernstig verzwakken.