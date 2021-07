Het hoogste punt van de Maas verlaat maandag langzaam Limburg. Nu het waterpeil begint te zakken, overheerst de opluchting in de provincie, die de afgelopen dagen "door het oog van de naald" kroop. Zeventien zwakke plekken in dijken en kades in Limburg worden versneld aangepakt.

Opvallend genoeg had het vorige provinciebestuur juist besloten de veiligheidsnormen voor de dijken te verlagen. Na dit besluit barstte binnen de Limburgse Staten een storm van verontwaardiging los.

De provincie haalde vervolgens bakzeil na een hoogoplopend conflict met Waterschap Limburg en beide betrokken veiligheidsregio's. Die hielden hun poot stijf. Deltacommissaris Peter Glas, die namens de Staat adviseert, beslechtte deze strijd met zijn advies dat een verlaging van de dijken zoals de provincie voor ogen stond, ongewenst is.

Het versterken van de zwakke plekken in de Limburgse waterbescherming zat al in de pijplijn, maar de provincie is voortijdig overvallen door de recente hoogwatergolf, zei voorzitter Antoin Scholten van de Veiligheidsregio Limburg Noord zondag. Hij sprak daarom van "een lakmoesproef".

Sinds 1995 zijn veel dijken versterkt en zijn er grote bergingen gekomen waar hoog water in kan lopen. "Maar we hadden geen rekening gehouden met waterstanden hoger dan die in 1995. Dat leert ons dat ons scenario waterveiligheid moet worden bijgesteld", aldus Scholten.

Nu gaat het erom de zeventien zwakke plekken in de hoogwaterbescherming aan te pakken, zei Scholten. Daarvoor is 750 miljoen euro gereserveerd. De versterking van de zeventien zwakke kades en dijken moet de kans op een overstroming beperken tot eens in de honderd jaar.

Aanpakken van de Maas 'heeft erger doen voorkomen'

Dijkgraaf Patrick van der Broeck van Waterschap Limburg zei vrijdag dat het project Grensmaas heeft gewerkt. Dat is de beveiliging van de Maas in Zuid-Limburg tegen overstromingen.

Het Grensmaasproject volgde op de watersnood van 1993 en 1995, waarbij grote gebieden in Limburg overstroomden. Sindsdien zijn niet alleen dijken versterkt, maar kreeg de Maas met name door ontgrindingen meer ruimte om te overstromen zonder daarbij schade aan de richten.

Ook Jos Teeuwen van Waterschap Limburg zei zondag dat dit waterproject de afgelopen dagen erger heeft doen voorkomen. "Hadden we die werken niet gedaan, dan was het fout gegaan", zei hij zondag

De laatste dijkversterkingen worden de komende vijf jaar afgerond. Volgens Van der Broeck is het belangrijkste dat de huidige plannen eerst worden afgemaakt. Daarna kan de norm altijd omhooggaan, zei hij afgelopen weekend tegen L1.