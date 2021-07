Steeds meer mensen mogen in Limburg terug naar huis, nadat ze eerder overhaast hun woningen hadden moeten verlaten vanwege het snel stijgende Maaswater en de gezwollen beken en zijriviertjes. Ziekenhuis VieCuri in Venlo gaat woensdag weer open, maakte de Veiligheidsregio Limburg-Noord zondagavond bekend.

In Zuid-Limburg zijn de meeste mensen die aan de Maas wonen weer thuis. Echt-Susteren volgde zaterdagavond, en zondag konden vele duizenden inwoners van Roermond en Venlo weer hun woningen opzoeken.

Ook de inwoners van het Maasdorpje Buggenum, gemeente Leudal, kunnen terug, maakte deze gemeente zondagmiddag bekend. Verder mogen alle inwoners van de geëvacueerde gebieden binnendijks in Baarlo en Kessel terug naar hun woning, meldde de gemeente Peel en Maas zondagavond. De bewoners buitendijks, die flink zijn getroffen door het hoogwater, moeten wachten tot het water voldoende is gedaald, aldus de gemeente.

In enkele ten noorden van Venlo gelegen gemeenten moeten de evacués ook nog even op de tanden bijten tot de hoogwatergolf definitief de provincie heeft verlaten. In de gemeenten Bergen, Gennep en Mook & Middelaar zijn nog zorgen over het hoogwater. Elders in de provincie zakt het peil van de Maas gestaag.

Mensen kunnen ook na het zakken van het waterpeil van rivieren en beken pas terug als het waterschap de dijken heeft geïnspecteerd en veilig verklaard heeft. Die kunnen verzwakt zijn door verzadiging met Maas- en grondwater.

'Opstarten ziekenhuis kost meer tijd dan evacueren'

Het geëvacueerde Venlose ziekenhuis VieCuri gaat weer opstarten, maar is nog niet gelijk operationeel. "Het kost aanzienlijk meer tijd dan om het ziekenhuis te evacueren", zegt Leon Tripels tijdens de persconferentie van zondagavond. "Dat kost waarschijnlijk dagen, dus het ziekenhuis is naar verwachting woensdag weer open."

VieCuri werd vrijdag geëvacueerd uit vrees voor het binnenstromen van water van de naburige Maas. In tien uur tijd werden 237 patiënten met tientallen ambulances geëvacueerd naar omliggende hospitalen. Nu het gevaar van hoogwater geweken, is kunnen de patiënten weer terug naar Venlo.