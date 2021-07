De strijd tegen de wateroverlast in Limburg gaat een nieuwe fase in. Dat zei Antoin Scholten, burgemeester van Venlo en voorzitter van Veiligheidsregio Limburg-Noord, zojuist op een persconferentie. Tegelijkertijd is er veel ergernis over "gelukzoekers" die ondanks talloze waarschuwingen en afzettingen toch een wandeling wagen op gevaarlijke of instabiele dijken.

Volgens Scholten is in het zuiden van de provincie het vizier nu echt gericht op herstelwerkzaamheden, terwijl in het noorden nog met spanning wordt afgewacht wat het hoogwater gaat doen. Per regio zou het sentiment en perspectief verschillen. Met name in de gemeentes Bergen, Gennep en Mook en Middelaar zouden nog veel zorgen zijn over het hoogwater.

Tot dusver zijn in Noord-Limburg enkele tientallen woningen die normaliter worden beschermd door dijken alsnog onder water komen te staan. Sommige dijken konden het water niet tegenhouden, met enkele overstromingen tot gevolg. Een paalwoning in Bergen kwam onder water te staan omdat de palen niet waren bestand tegen extreme waterstanden.

"Natuurlijk zijn het er buitendijks veel, veel meer. Die woningen hebben te maken met erg veel wateroverlast", vervolgt Scholten.

81 Veiligheidsregio: 'Tientallen binnendijkse huizen onder water, veel meer buitendijks'

Verbijstering over zwemmer, ramptoeristen en recreanten

Voor de hele provincie gold de afgelopen nacht als een "verademing", vertelde Jos Teeuwen, bestuurslid van Waterschap Limburg. Er waren weinig tot geen incidenten en de algehele sfeer was "rustig". Het verstevigen en verhogen van dijken blijkt zeer succesvol, voegde Scholten toe.

Groot punt van kritiek zijn echter de ramptoeristen en recreanten die ondanks hekwerken, rode linten en talloze waarschuwingen via (sociale) media alsnog dijken opklimmen. "We zien mensen die alles soms toch negeren. De gedachte dat 'jij wel' op die gevaarlijke plek mag komen, is echt niet de bedoeling", aldus Teeuwen.

Ook een zwemmer in de rivier de Niers, nabij Gennep, zorgde voor verbijstering bij de veiligheidsregio. "Het is levensgevaarlijk om momenteel in rivieren en beken te zwemmen. Je kan complete boomstammen tegenkomen en andere spullen. Daarnaast ben je onnodig de hulpverleners aan het belasten die jou uit het water halen. Die hebben andere dingen te doen."

42 Veiligheidsregio ziet 'rare dingen', haalt zwemmer uit Limburgse rivier

Onduidelijk wanneer geëvacueerden hun woning in kunnen

Limburgers moeten voorlopig rekening houden met beperkte mogelijkheden in de natuur. "De verzadigde dijken zijn lang niet altijd veilig. Er is een nieuwe vorm van druk, waardoor zij kunnen bezwijken", legt Teeuwen uit.

Volgens hem zijn dijkwachten uit heel het land de dijken aan het inspecteren. Pas als zij het sein geven dat het veilig is, zouden wandelingen weer mogelijk zijn.

Ook het terugbrengen van geëvacueerde inwoners is afhankelijk van de dijkwachten. "We moeten weten wanneer het weer veilig is", benadrukt Teeuwen. Het zal dan ook per regio en gemeente verschillen wanneer mensen weer terug kunnen naar hun huis.