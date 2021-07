In het zuidelijke deel van Noord-Limburg - in de omgeving van Roermond - is het water in de Maas aan het zakken, zo meldt de verantwoordelijke Veiligheidsregio zondagochtend. Daardoor kunnen in de loop van de ochtend experts van waterschap Limburg op pad om de veiligheid van dijken te inspecteren.

Hoewel het water aan het zakken is en de hoogwaterpiek definitief tot het verleden behoort, houdt de provincie tot en met maandag nog last van hoogwater, zo verwacht de Veiligheidsregio. Deskundigen spreken nu van een "plateau van hoogwater", waardoor het gevaar op overstromingen nog altijd blijft bestaan.

Volgens de Veiligheidsregio gedraagt het water zich "grillig". Het inspecteren van dijken kan daarom ook alleen als het water voldoende is gezakt. Experts kunnen dan zien hoe de dijk er aan de waterzijde aan toe is, en of er stappen genomen moeten worden.

De dijken worden dezer dagen dag en nacht bewaakt. In Noord-Limburg waren er vooral zorgen om een dijk nabij de Prins Willem Alexanderhaven in Roermond, waarvan het zeer onzeker was of deze stand zou houden. Een nabijgelegen industrieterrein moest daarom worden ontruimd. In de nacht van zaterdag op zondag lijken er echter geen dijkdoorbraken te hebben plaatsgevonden.

Nieuwe evacuatie in noorden van Veiligheidsregio

In het meer noordelijk gelegen Well werd een onbekend aantal inwoners zaterdagavond geëvacueerd, omdat daar het Maaswater sneller stijgt dan voorzien. Ook zijn er zorgen over de kwaliteit van de dijken. Bij zeker één dijk in het dorp zou water al doorsijpelen.

Nu de situatie zich langzaamaan verbetert, worden ook weer de eerste recreanten gespot op de Maas. Daar sprak de Veiligheidsregio gisteren zijn verbijstering over uit. "Het water is gevaarlijk, onbetrouwbaar en snelstromend. Daarnaast drijft er ook van alles in de rivier."

Het is nog altijd niet vastgesteld hoeveel schade er is geleden door het noodweer. Het neemt naar verwachting enkele weken in beslag voor een realistisch beeld geschetst kan worden. De grootste klappen lijken te zijn gevallen in Zuid-Limburg. Dat gebied is aangemerkt als "rampgebied" en kan daarom sneller door de overheid worden geholpen. Via Giro 777 van het Nationaal Rampenfonds is inmiddels ruim drie miljoen euro opgehaald voor gedupeerden.