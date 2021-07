De veiligheidsregio Noord-Limburg houdt nog tot en met maandag rekening met hoogwater, zegt voorzitter van de veiligheidsraad Antoin Scholten tijdens een persconferentie. Tot en met dinsdag blijft de veiligheidsregio in de hoogste crisisfase.

"We kunnen zeggen dat we al een paar hobbels hebben genomen, maar een situatie van heel lang hoogwater blijft nog groot risico met zich meebrengen. We zijn nog steeds enorm alert", aldus Scholten, die ook burgemeester van Venlo is.

De waterstand van de Roer, een zijrivier van de Maas, is in delen van de provincie aan het dalen. Omdat dit nog niet overal het geval is, blijft de hoogste crisisfase geldig in heel Noord-Limburg.

De veiligheidsregio houdt continu de plekken in de gaten waar de dijk rondom de Maas zwak is. Dat is onder meer het geval bij het dorpje Baarlo. Ook wordt een evacuatie voorbereid in Well in de gemeente Bergen. Opvallend is dat er evacuaties moeten worden uitgevoerd met vaartuigen, omdat evacuatie per voertuig niet meer mogelijk is vanwege de waterstand.

'Kom niet op de dijken kijken'

Vanuit de Limburgse veiligheidsregio's werd de afgelopen dagen al meerdere malen opgeroepen niet naar het getroffen gebied te komen. De oproep aan ramptoeristen om weg te blijven, werd ook zaterdagavond weer herhaald.

Zo worden veel ramptoeristen op de dijken gezien. "Ik kan me goed voorstellen dat het spectaculair is, maar het is erg gevaarlijk", benadrukt Jos Teeuwen van waterschap Limburg. "De dijk heeft de afgelopen dagen veel regen te verwerken gehad. Door de lange piek van het hoge water staat de dijk vaak en lang onder water, raakt verzadigd en kan daardoor bezwijken. Ik roep daarom mensen op echt niet op de dijken te lopen."

De gemeente Venlo beboette zaterdag zelfs enkele mensen die op een opgezette kade klommen. De aluminium schotten zijn daar geplaatst om te voorkomen dat het water zich verder binnen de stad verspreid. "Het is te gek voor woorden. Het is niet alleen levensgevaarlijk voor jezelf, maar je brengt ook het hele achterland in gevaar", aldus Teeuwen.