Al dagenlang kampt Limburg met ongekende wateroverlast. Dit is wat er de afgelopen dagen gebeurde in de provincie.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen van belangrijke ontwikkelingen rondom de overstromingen in Limburg

Dinsdag 13 juli

De eerste wateroverlast wordt dinsdag gemeld: door forse regenbuien lopen in het zuiden van Limburg kelders onder en komen putdeksels naar boven. Er valt tientallen millimeters neerslag uit de lucht: op plekken werd wel tot 80 millimeter gemeten.

Ondertussen wordt er door KNMI gewaarschuwd dat het niet bij de buien op dinsdag blijft. Ook de komende dagen, in ieder geval tot donderdag, wordt veel neerslag en daarmee gepaarde wateroverlast verwacht in Limburg.

Woensdag 14 juli

Ook woensdag trekken pittige buien over de provincie. Voor het eerst in de geschiedenis geeft het KNMI code rood af vanwege hevige regenval. De code rood geldt alleen voor Limburg en is ingesteld vanaf 18.00 uur.

Het weeralarm blijkt niet voor niks: verschillende plaatsen krijgen te maken met wateroverlast. Zo moeten in Valkenburg onder meer een hospice en een verpleeghuis worden ontruimd. Ook defensie wordt ingezet. Het Rode Kruis schiet te hulp met veldbedden, die naar verschillende dorpen worden gebracht zodat geëvacueerde bewoners kunnen worden opgevangen.

Vanwege de hevige regenval schalen de hulpdiensten in Zuid-Limburg op naar GRIP 4. Dat betekent dat de hulpverlening in deze regio centraal wordt gecoördineerd. De crisisstructuur zal ook de daaropvolgende dagen van kracht blijven.

61 Hevige overstromingen door noodweer in Limburg

Donderdag 15 juli

De meest pittige buien zijn inmiddels verdwenen, maar dat neemt de wateroverlast niet weg. De grote hoeveelheid neerslag kan namelijk moeilijk worden weggeleid, onder meer omdat het waterpeil in de rivieren al hoog staat vanwege zware regenval in de buurlanden.

Vooral in Valkenburg zijn grote problemen: zo staat het centrum staat onder water en is een brug ingestort. Burgemeester Daan Prevoo van Valkenburg meldt donderdagochtend op NPO Radio 1 dat de gemeente nagenoeg onbereikbaar is. "Er stroomt een rivier door Valkenburg die daar niet thuishoort."

Het koningspaar arriveert die middag in het centrum van Valkenburg om de bewoners een hart onder de riem te steken. Ze spreken daar ongeveer anderhalf uur met bewoners, ondernemers en hulpverleners.

Inwoners van dorpen en buurten tussen de Maas en het Julianakanaal worden aan het eind van de middag dringend verzocht hun woningen te verlaten vanwege het risico dat het gebied onder water komt te staan. Voor een deel van dat gebied geldt in de avond zelfs een evacuatiebevel.

En dat blijkt niet voor niks: de rivier de Maas bereikt donderdagavond een recordhoogte met standen van meer dan 5 meter boven normaal. Dat is de hoogste zomerstand in ten minste honderd jaar.

155 Hoe Zuid-Limburg onder water kwam te staan: 'Dit is heel extreem'

Die avond roept de overheid Zuid-Limburg ook officieel uit tot rampgebied. Er kan daardoor meer en sneller hulp worden gegeven aan het getroffen gebied. Ook kunnen inwoners met schade die niet door de verzekering wordt gedekt, gecompenseerd worden door de overheid.

Door de hoge waterstanden in de wateren in Zuid-Limburg verwacht de veiligheidsregio dat een aantal gebieden in de nacht van donderdag op vrijdag onder water komen te staan. Daarom worden onder meer inwoners van Maasband, Berg aan de Maas, delen van Maastricht en Laag Caestert geëvacueerd.

Vrijdag 16 juli

Die evacuaties zijn in de nacht doorgegaan en in de vroege ochtend moeten ook inwoners van Vlodrop en Roermond hun woning verlaten.

Dat de evacuaties zich noordelijker verplaatsen, is niet voor niks. Het hoogwater dat de afgelopen dagen Zuid-Limburg teisterde, beweegt zich nu richting het noorden van de provincie. Het gebied treft daarvoor maatregelen en voert preventieve evacuaties uit en verstevigt diverse dijken.

Ziekenhuis VieCuri in Venlo, dat vlak bij de Maas ligt, wordt uit voorzorg volledig geëvacueerd. Ook tienduizend inwoners van de stad moeten hun huis verlaten. De stad wordt die avond bezocht door demissionair premier Mark Rutte.

In Zuid-Limburg vinden inmiddels de eerste herstelwerkzaamheden plaats en mogen de meeste mensen weer naar huis. Toch is het gevaar nog niet geweken. Het gaat die middag bijvoorbeeld mis in de gemeente Meersen: een dijk bij Voulwames, een buurtschap in de gemeente, begeeft het. Omwonenden werden opgeroepen om zo snel mogelijk te vertrekken omdat het gebied op "zeer korte termijn" onder water zou komen te staan.

40 Drone filmt ondergelopen straten in Meerssen

Zaterdag 17 juli

Inwoners die door de dijkdoorbraak in Meersen hun huis moesten verlaten, mogen zaterdagochtend weer naar huis. In het noorden van de provincie zet onder meer Venlo zich schrap voor het verwachte hoogwater.

Hoewel eerder werd gesproken van een piek in het waterpeil, is inmiddels duidelijk dat het hoogwater langere tijd gaat aanhouden. "Een langgerekt hoogwaterplateau", zo beschreef Veiligheidsregio Limburg-Noord het. En pas als dat hoge water is gezakt, kan een totaal beeld worden gevormd van de enorme schade die het water in Limburg heeft aangericht.

Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.