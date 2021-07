Bij meerdere dijken in gemeenten langs de Maas in de veiligheidsregio Limburg-Noord zijn lekkages ontstaan. Dat vertelde burgemeester van Venlo Antoin Scholten - tevens voorzitter van de veiligheidsregio - zaterdagmiddag op een persconferentie. Een bedrijventerrein aan de Prins Willem Alexanderhaven in Roermond wordt om die reden ontruimd. Scholten vraagt Nederlanders de komende dagen weg te blijven uit de regio.

"We zien dat zwakke plekken zich voordoen", aldus Scholten. "De situatie is nog onzeker. Het water is ongelofelijk grillig." Volgens hem is het onzeker of de dijken langs de Prins Willem Alexanderhaven het gaan houden. Daar zou al water doorheen sijpelen.

Vanuit Defensie staat een interventieteam paraat om hulp te bieden als het ergens onverhoopt toch misgaat. Scholten prijst ook de vele vrijwilligers die klaarstaan voor Limburg. "De vele handjes zijn hartverwarmend. Vanuit de dorpen, de kernen, de wijken."

Ook vanuit elders in Europa is hulp aangeboden, weet Scholten. "Men weet ons spontaan te vinden, zonder dat wij ook een oproep hebben gedaan om hulp."

De burgemeester riep alle ramptoeristen er opnieuw toe op nog even weg te blijven. Dat kan volgens hem tot gevaarlijke situaties leiden en de ramptoeristen lopen bovendien hulpdiensten in de weg, aldus Scholten. Jos Teeuwen, bestuurslid van Waterschap Limburg, beaamt dat er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. "De dijken zijn door het vocht en de grote hoeveelheden water verzwakt."

Burgemeester ergert zich aan nepnieuws

Scholten ergert zich aan de hoeveelheid nepnieuws die momenteel verspreid wordt. Volgens de burgemeester worden er bijvoorbeeld berichten gedeeld over een appartementencomplex dat op instorten staan, terwijl daar geen signalen van zijn. "Als je het echte nieuws wil zien, volg dan de websites van de gemeente of de veiligheidsregio."

Het noorden van Limburg houdt voorlopig nog last van hoogwater. De piek is achter de rug, maar naar verwachting houdt "een plateau van hoog water" langdurig aan. De hoogwatergolf zou de provincie maandag moeten verlaten.

