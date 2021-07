De gemeente Roermond dreigt met boetes als ramptoeristen overstroomde gebieden blijven opzoeken. Herhaalde verzoeken van de gemeente en de veiligheidsregio om weg te blijven uit gebieden waar ze niks te zoeken hebben, maken weinig indruk. Nu dreigt de gemeente met het uitschrijven van boetes.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de overstromingen in Limburg

Hoewel er een noodverordening van kracht is, die bedoeld is om ramptoerisme te weren, was vrijdag op de Maasboulevard aan de rand van het centrum van Roermond de hele dag sprake van grote drukte.

Tot 's avonds laat waren daar talloze mensen die met auto's en elektrische fietsen naar de kademuur waren gekomen om met mobieltjes de jachthaven en zichzelf op de foto te laten zetten.

Buurtbewoners ergeren zich groen en geel aan deze "aapjeskijkers", zoals ze worden genoemd. Ondanks klachten bij de gemeente werd daar tot nog toe niet tegen opgetreden. De gemeente waarschuwt zaterdagochtend echter voor boetes.

"Ook wij zien dat veel ramptoeristen de kwetsbare gebieden bezoeken", aldus de gemeente Roermond op Facebook. "We verzoeken iedereen nogmaals met klem dit niet te doen en alle hulpdiensten de ruimte te geven hun werk te doen. Er gelden noodverordeningen in meerdere gebieden. Mochten mensen zich hier niet aan houden, kunnen er boetes uitgedeeld worden."

De hoogwaterpiek is inmiddels in Roermond en Venlo aangekomen en houdt naar verwachting twee dagen lang aan. In Roermond en omgeving zijn veel wegen ondergelopen. In Venlo waren nog relatief weinig meldingen over wateroverlast.