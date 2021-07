Het is nog niet duidelijk welke hoogte het water nabij Venlo heeft bereikt. De hoogwaterpiek is vermoedelijk iets vlakker dan verwacht, maar blijft langer aanhouden, tot zondagavond 19.00 uur. Vooralsnog zijn er weinig meldingen van schade of overlast, meldt een woordvoerder van Veiligheidsregio Limburg-Noord aan NU.nl. Via het Nationaal Rampenfonds wordt een enorm bedrag opgehaald voor gedupeerden.

Aanvankelijk werd de hoogwaterpiek om 3.00 uur al verwacht. Dat werd uitgesteld tot 5.00 uur. Inmiddels is nog niet duidelijk welke hoogte het water precies heeft bereikt. Gerekend werd op 18 meter boven NAP, "maar vermoedelijk valt de piek iets vlakker uit", aldus de woordvoerder.

Rond het middaguur wordt meer duidelijkheid verwacht over de situatie in Noord-Limburg. Burgemeester Antoin Scholten van Venlo - tevens voorzitter van de plaatselijke Veiligheidsregio - geeft dan een persconferentie over de stand van zaken in het noorden van de provincie.

Hoewel in Venlo de overlast vooralsnog lijkt mee te vallen, vielen er eerder wel zware klappen in het zuiden van Limburg. In Meerssen brak een dijk door waardoor complete wijken onder water kwamen te staan en in Valkenburg werd een brug weggeslagen. Volgens de lokale burgemeester Daan Prevoo is de schade "niet te overzien" en zal het weken duren voor een realistisch beeld geschetst kan worden.

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd bekendgemaakt dat inwoners van Bunde, Voulwames, Brommelen en Geulle weer terug naar huis kunnen. Zij moesten de hele nacht elders doorbrengen nadat de dijk bij Bunde en Meerssen doorbrak. Die werd later op de dag al provisorisch hersteld.

Via Giro 777 van het Nationaal Rampenfonds is binnen één dag ruim 900.000 euro ingezameld voor gedupeerden, zo maakt de organisatie zaterdagochtend bekend. Ruim twintigduizend Nederlanders maakten al geld over. Door de enorme belangstelling was afgelopen nacht de website giro777.nl even uit de lucht. De actie wordt de komende dagen voortgezet.

Verzekeraars zullen een deel van de schade dekken en de overheid heeft gezegd ook een belangrijke rol te willen spelen, meldt het fonds. "Maar er blijven ook noden over die schrijnend zijn en niet uit andere bronnen gedekt worden. We zijn overweldigd door de enorme steun die er leeft", aldus voorzitter Clémence Ross-van Dorp.