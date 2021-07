Terwijl Zuid-Limburg inmiddels het ergste heeft gehad, bereidt het noorden van de provincie zich vrijdagavond voor op de hoogwaterpiek die daar nog moet komen. Het water bij Venlo bereikt om 03.00 uur vannacht zijn hoogste punt. Dit is de stand van zaken.

In Zuid-Limburg daalt het waterpeil van de Maas weer.

De doorgebroken dijk bij Bunde en Meerssen is provisorisch hersteld, maar het gevaar is nog niet geweken. Volgens Rijkswaterstaat is geen sprake van een gat, maar van een 'wel': het Maaswater komt onder de dijk door naar boven. Met zandzakken is het opwellend water afgedicht. Dat lijkt vooralsnog te werken. Het gebied is bovendien tegen de verwachtingen in niet totaal onder water komen te staan.

Omwonenden die geëvacueerd waren, moeten er rekening mee houden dat ze de nacht nog ergens anders moeten doorbrengen. Dat horen ze rond middernacht. "De dijk is niet stabiel genoeg om de zaak veilig te verklaren", zei een woordvoerder van de veiligheidsregio op rampenomroep L1.

De gemeente Meerssen waarschuwt mensen in de gebieden Bunde, Voulwames, Brommelen en Geulle (beneden) om voorlopig niet hun kelder leeg te pompen. "Het leegpompen van een kelder kan nu tot gevolg hebben dat de stabiliteit van de fundering van uw woning in gevaar komt", luidt de waarschuwing.

Ondertussen maakt Venlo zich op voor de hoogwaterpiek: om 03.00 uur zaterdagmorgen bereikt het water daar naar schatting een hoogte van 18 meter boven NAP.

Ruim tienduizend mensen in de gemeente Venlo worden of zijn al geëvacueerd. Het gaat met name om de laaggelegen delen van dorpen langs de Maas, zoals Arcen, Lomm, Velden, een gebied in Venlo zelf, Tegelen, Steyl, Belfeld en Hout-Blerick. Mensen die niet terechtkunnen bij familie of kennissen worden opgevangen in buurtcentra en andere openbare gebouwen.

Het VieCuri-ziekenhuis in Venlo wordt momenteel volledig geëvacueerd. Zo'n 40 tot 50 patiënten worden overgebracht naar andere ziekenhuizen, of zo mogelijk ontslagen. Het ziekenhuis staat pal naast de rivier, met slechts een dijk en een kleine lap grond ertussen. Premier Rutte bezocht de stad en het ziekenhuis vrijdag aan het begin van de avond.

De piek van het hoogwater van de Maas had vrijdag om 15.00 uur Roermond bereikt, maar sindsdien schommelt dat peil. De Maas zakt niet, kan zelfs nog enigszins stijgen, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio. De duizenden bewoners die donderdag en vrijdag in Roermond geëvacueerd zijn, kunnen vrijdagavond nog niet terug naar huis.

De voornaamste reden is volgens de gemeente dat het lang aanhoudende hoogwater dijken en kades kan verzwakken of zelfs doen bezwijken.

Intussen stijgt ook de nabijgelegen Roer tot een ongekend niveau met een nooit eerder bereikte afvoer van 300 kuub per seconde. Dit terwijl eerdere records rond de 120 kuub zweefden.

Naarmate de hoge Maasgolf zijn weg door Nederland vervolgt, wordt die een beetje uitgerekt, zei Klaas-Jan van Heeringen van wateronderzoeksinstituut Deltares.

De golf wordt simpel gezegd iets langer, maar wat minder hoog. Hoewel het gevaar zeker voor Venlo vannacht nog niet geweken is, worden de risico's in principe wel steeds wat minder groot.

Vanaf Den Bosch zou het hoogwater geen probleem meer moeten zijn, denkt Van Heeringen. Die stad krijgt waarschijnlijk maandag of dinsdag te maken het met het hoogwater. Wel wordt daar en op de tussenliggende route bijvoorbeeld vee weggehaald uit gebieden die kunnen onderlopen.

Ook proberen de waterschappen het waterpeil nu te verlagen door bijvoorbeeld schuiven open te zetten.