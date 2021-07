In de Zuid-Limburgse gemeente Meerssen is vrijdagmiddag een dijk langs het Julianakanaal doorgebroken. Inwoners van het gebied hebben geen tijd meer om de woning te verlaten en moeten zo snel naar een hogere verdieping gaan, maakt Veiligheidsregio Limburg-Zuid bekend. De sirenes in het gebied gaan momenteel af.

Volgens een woordvoerder was in een dijk van het Julianakanaal een gat van één bij één meter geslagen. Het gaat om een stuk dijk bij Voulwames, een buurtschap bij Meerssen en Bunde. Inmiddels spreekt de veiligheidsregio over een groot gat.

Inwoners van Bunde, Voulwames, Brommelen en Geulle moeten zo snel mogelijk de ramen en deuren sluiten en een veilig heenkomen zoeken, benadrukt de veiligheidsregio. "Er is geen tijd meer om de woning te verlaten." Het gebied komt door de doorbraak onder water te staan.

Ziekenhuis in Venlo uit voorzorg ontruimd

Het ziekenhuis in Venlo wordt volledig geëvacueerd. Op die manier probeert het vlakbij de Maas gelegen ziekenhuis een eventuele overstroming voor te zijn, meldt de Veiligheidsregio Limburg-Noord vrijdagmiddag.

Vrijdagmiddag worden tweehonderd patiënten van het ziekenhuis overgeplaatst naar andere ziekenhuizen. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS) onderzoekt samen met de veiligheidsregio waar de patiënten kunnen worden opgevangen.

Spoedpatiënten worden vanaf 18.00 uur naar andere ziekenhuizen omgeleid, evenals bezoekers van de huisartsenpost en GGZ-instelling Vincent van Gogh.

Om 15.30 uur houdt Veiligheidsregio Limburg-Noord een persconferentie over de evacuatie en de laatste stand van zaken rondom het hoogwater in het gebied.

Noord-Limburg zet zich schrap voor het hoogwater en heeft meerdere dorpen geëvacueerd en diverse dijken verstevigd.