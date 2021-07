Het gat in de dijk langs het Julianakanaal in de Zuid-Limburgse gemeente Meerssen, net ten noorden van Maastricht, is vrijdagmiddag gedicht. Rond 16.15 uur was de situatie "beheersbaar", aldus Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Wel laat de dijk nog steeds water door. Enkele duizenden omwonenden zijn het gebied ontvlucht.

Militairen en brandweerlieden slaagden er samen in om het gat te dichten in de dijk bij Voulwames, een buurtschap bij Meerssen en Bunde, meldt De Limburger. Daarbij zouden honderden zandzakken zijn gebruikt. Volgens de veiligheidsregio was het daarna veilig genoeg om hulpdiensten het gebied in te sturen.

De Veiligheidsregio meldde rond 13.30 uur dat de dijk was doorgebroken. In eerste instantie ging het volgens een woordvoerder om een gat van ongeveer 1 bij 1 meter groot. Later sprak de veiligheidsregio over een "groot gat".

Inwoners van Bunde, Voulwames, Brommelen en Geulle (beneden) werden opgeroepen zo snel mogelijk te vertrekken omdat het gebied op zeer korte termijn onder water zou komen te staan. In de buurt van de dijkdoorbraak gingen meerdere sirenes af om mensen te waarschuwen. Ook kregen omwonenden een NL-Alert met de boodschap dat iedereen onmiddellijk het gebied moet verlaten.

De veiligheidsregio drukte mensen die hun huizen moesten verlaten op het hart eerst gas en licht af te sluiten om kortsluiting en brand te voorkomen. Ook moet de hoofdkraan van het water dicht, voordat ze de deur achter zich dichttrekken.

Mensen rennen naar hun auto's

Na de dringende oproep om weg te gaan en het afgaan van het luchtalarm renden veel mensen naar hun auto's. Anderen probeerden hun dieren waaronder paarden naar een veilig onderkomen te brengen. Er ontstond een stroom van verkeer naar hoger gelegen delen. De weg bij het Julianakanaal is afgezet.

Hulpdiensten stonden klaar om evacués op te vangen. Voor mensen die niet bij familie of bekenden terechtkunnen, zijn in de hele gemeente meerdere opvanglocaties beschikbaar. Onder meer een gemeenschapshuis, een gymzaal, een bibliotheek, een school en een kinderopvang zijn ingericht als opvanglocatie.

In eerste instantie riep de veiligheidsregio de inwoners nog op een veilig en bovenal hoog heenkomen te zoeken. Er zou geen tijd meer zijn om de woning te verlaten. Dat advies veranderde korte tijd later.

40 Drone filmt ondergelopen straten in Meerssen