Het zuiden van Limburg is tot rampgebied verklaard vanwege de overstroming van de rivier de Maas. Op vrijdagochtend was de waterstand in Zuid-Limburg over het hoogste punt heen. Inmiddels heeft het hoogwater het midden en noorden van Limburg bereikt en worden daar alle Maasgemeenten geëvacueerd. Wat kunnen we de komende dagen verwachten?

Volg dit onderwerp Volgen Krijg meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rond de overstromingen

De rivier de Maas loopt in Nederland van Zuid-Limburg via Roermond, Venlo, Well, Grave, Den Bosch, Keizersveer, Drimmelen en de Biesbosch, om daarna via het Hollands Diep uit te monden in zee. Na de overstromingen en een dijkdoorbraak in Zuid-Limburg heeft de piek van het hoogwater vrijdag om 15.00 uur Roermond bereikt.

Vrijdag- op zaterdagnacht piek verwacht bij Venlo

De Maas kwam bij Roermond tot 20,7 meter boven NAP. Dat is 4 meter hoger dan donderdag. Naar verwachting bereikt de piek van de hoogwatergolf om 3.00 uur zaterdagochtend bij Venlo een hoogte van 18 meter boven NAP.

De evacuaties hebben op dit moment prioriteit, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord op vrijdagmiddag weten aan NU.nl.

"Het is op dit moment lastig te zeggen wat er precies gaat gebeuren en wanneer. Het blijft een marge. Belangrijk om te weten is dat een 'piek' niet een kort moment is. Het is eerder een 'plateau' dat uren of dagen kan duren." Of het water daar net als in het zuiden van Limburg voor extreem veel overlast gaat zorgen, is nu nog lastig te zeggen.

Het VieCuri-ziekenhuis in Venlo wordt uit voorzorg volledig ontruimd. Het VieCuri-ziekenhuis in Venlo wordt uit voorzorg volledig ontruimd. Foto: ANP

Verderop minder problemen verwacht

Verder stroomafwaarts worden er minder grote problemen verwacht dan in Limburg. De veiligheidsregio's Gelderland-Zuid en Zuid-Holland-Zuid geven aan dat mogelijk de uiterwaarden in de regio's zullen onderlopen, maar dat er geen gevaar voor overstroming is. De waterschappen houden het waterpeil in die gebieden constant in de gaten. Volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid zijn de campings en boeren in de uiterwaarden al gewaarschuwd en geëvacueerd.

Een woordvoerder van het Waterschap Aa en Maas laat aan NU.nl weten dat continu in de gaten wordt gehouden wat het water doet en hoe snel de 'Maasgolf' eraan komt. "We verwachten veel Maaswater, maar niet het maximum." De dijken worden wel goed in de gaten gehouden de komende dagen. Op bepaalde plekken worden de dijken dichtgezet en er zullen continu dijkwachten actief zijn om de situatie goed in de gaten te houden. "Niet omdat we denken dat het eroverheen gaat klotsen. Maar met het Maaswater komt veel troep mee: auto's, caravans, bomen. Dat kan voor schade zorgen."

Hoewel de verwachtingen redelijk positief gestemd zijn, is het niet met 100 procent zekerheid te zeggen dat zich geen problemen zullen voordoen en hoe groot die dan kunnen zijn.

Een caravan drijft door de Maas, hier ter hoogte van Roermond. Een caravan drijft door de Maas, hier ter hoogte van Roermond. Foto: ANP

Den Bosch wordt laatste aandachtsgebied

Klaas-Jan van Heeringen van Deltares, een onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond, laat aan NU.nl weten dat maandag of dinsdag in Den Bosch hoogwater wordt verwacht. Dat is volgens hem het laatste aandachtsgebied. Daarna zal het hoogwater niet meer zo'n probleem zijn, verwacht hij.

Het waterschap Aa en Maas in het noordoosten van Noord-Brabant moet bergingsgebieden gaan inzetten omdat de Maas bij Den Bosch zo hoog wordt, dat het water uit het achterland tijdelijk nergens terechtkan. "Daar zijn ze zich nu volop aan het voorbereiden en gaan ze een paar drukke dagen tegemoet", zegt Van Heeringen. Het vee wordt onder andere weggehaald uit gebieden die kunnen onderlopen en de waterschappen controleren of alles goed werkt.

Ook zullen de waterschappen alvast proberen hun waterstanden tijdelijk te verlagen. Dat doen ze door de schuiven verder open te zetten. Vanwege het tij bij Den Bosch kan dat water makkelijk weglopen, aldus Van Heeringen. "Over een paar dagen, wanneer ze geen water meer kwijt kunnen, loopt het dan vanzelf weer op. Zo zijn ze goed voorbereid voor het moment dat de afvoergolf er is."

Waarom is de 'Maasgolf' niet tot aan de Noordzee overal even hoog? Terwijl de hoge golf voortbeweegt richting zee, rekt die langzaam een beetje uit.

Daardoor wordt de top van de golf steeds wat minder hoog, maar wel wat langer.

Daarom zijn bij Den Bosch (en verder) minder problemen te verwachten.