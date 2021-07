Terwijl in Zuid-Limburg vrijwel alle geëvacueerden weer terug naar huis kunnen en kleine stappen worden gezet om het stroomnetwerk te herstellen, moet het noorden zich nu schrap zetten voor hoogwater. Delen van veel dorpen zijn geëvacueerd en diverse dijken zijn verstevigd om het water te stoppen.

De Maas bereikte in de nacht van donderdag op vrijdag een recordpiek: iedere seconde vloeide er bijna 3,3 miljoen kubieke water door de rivier. Die piek verplaatst zich langzaam richting het noorden.

De Veiligheidsregio Limburg-Noord vraagt inwoners met klem het evacuatieadvies te respecteren. "Overnacht bij familie of vrienden ver van het rampgebied. U kunt ook terecht bij de opvanglocatie in uw gemeente", aldus de veiligheidsregio. "Indien u toch in uw woning blijft, kunnen wij niet garanderen dat we hulp kunnen bieden wanneer u die nodig heeft."

In (delen van) deze dorpen is actie ondernomen. In (delen van) deze dorpen is actie ondernomen. Foto: NU.nl

Watersnood trekt nog altijd veel ramptoeristen

In veel gebieden is aanzienlijke schade aangericht door de watersnood. Een woordvoerder van de veiligheidsregio meldt dat daarom nog steeds veel ramptoeristen gebieden intrekken waar zij niets te zoeken hebben. "We verzoeken iedereen nogmaals met klem dit niet te doen. Geef hulpdiensten de ruimte om hun werk te doen." De ramptoeristen riskeren een boete.

Zaterdagmiddag krijgt Roermond te maken met de waterpiek. Een aantal basisscholen in de stad blijven vrijdag gesloten en 550 inwoners werden in alle vroegte door agenten van hun bed gelicht. Zij ontvingen bovendien een NL-Alert met de boodschap: verlaat uw woning direct.

Het hoogwater stroomt later op de zaterdag door de omgeving van Venlo, waarna het via de grens van Limburg en Gelderland richting Den Bosch stroomt. Onderweg vloeit veel rivierwater weg in waterbergingsgebieden, maar die staan door de hevige regenval al grotendeels vol.

Het water in de Roerkade in Roermond stond 's ochtends vroeg al erg hoog. Het water in de Roerkade in Roermond stond 's ochtends vroeg al erg hoog. Foto: NU.nl/Laurens Thomassen

Zwakke dijken preventief verstevigd

Waterschappen in het gebied van Maas, Rijn, Waal en IJssel hebben noodmaatregelen aangekondigd om zwakke stukken dijk te versterken voordat de hoogwatergolf die gebieden bereikt. Dat gebeurt bij onder meer Gennep, Thorn, Gorinchem en Haaften.

Langs de Waal tussen Gorinchem en Waardenburg wordt klei gestort en defensie verstevigt vrijdag de dijkring tussen Torn en Wessem met zandzakken, om wateroverlast in het achterliggende gebied te voorkomen. Desondanks moeten inwoners rampenzender L1 goed in de gaten houden, aldus de gemeente Maasgouw.

