De piek van het hoogwater in de Maas bij Maastricht is in de nacht van donderdag op vrijdag tussen 3.00 en 4.00 uur bereikt, meldt Rijkswaterstaat. Een woordvoerder zegt tegen calamiteitenzender L1 dat de piek iets lager is dan van tevoren was gevreesd.

De overstromingen in het kort: De Maas bereikte donderdag haar hoogste stand ooit gemeten. Er stroomt 3,1 miljoen liter water per seconde doorheen.

Het zuiden van Limburg is tot rampgebied verklaard. Veel plekken werden geëvacueerd, sommige zelfs verplicht.

Defensie helpt met honderden militairen mee om de wateroverlast te bestrijden.

Ook in België en Duitsland is de schade enorm. In België vielen 11 doden, in Duitsland 59

"De piek verplaatst zich nu langzaam richting het noorden van de provincie", meldt Veiligheidsregio Zuid-Limburg via Twitter. "Het is nu afwachten wanneer het water in het zuiden van de provincie gaat zakken."

Rijkswaterstaat verwachtte dat de waterafvoer van de Maas rond 3.00 uur het hoogste niveau zou bereiken. Er werd rekening gehouden met een piekafvoer van rond de 3.700 kubieke meter per seconde, maar volgens een woordvoerder werd dat niveau "net niet" gehaald.

"Het is niet ernstiger dan we gedacht hadden. Dat betekent wel dat de maatregelen die we genomen hebben van kracht blijven", aldus de zegsman bij L1. De gebieden die geëvacueerd zijn, blijven dan ook ontruimd.

Donderdag rond 21.00 uur werden alle voorgaande records al gebroken toen de Maas 3.122 kubieke meter water per seconde afvoerde. "Het woord record is in deze situatie wel een beetje ongunstig in een situatie met zo veel slachtoffers", zei een woordvoerder van Rijkswaterstaat eerder op de avond. "Maar de situatie van vandaag is zonder meer uniek."

Zuid-Limburg uitgeroepen tot rampgebied

Het overstromingsgebied in Zuid-Limburg is door het demissionaire kabinet uitgeroepen tot rampgebied. Dat houdt in dat de overheid sneller en meer hulp kan bieden. Bovendien kunnen mensen met schade die door de verzekering niet wordt gedekt, bij de overheid aankloppen voor compensatie.

Het is nog niet bekend hoe de Wet tegemoetkoming schade door rampen precies wordt toegepast. Demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) moet de details nog nader uitwerken. Ze bracht donderdag persoonlijk een bezoek aan het rampgebied. Vrijdag reist demissionair premier Mark Rutte naar de streek.